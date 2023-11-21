Ankara

Regev, MSNBC televizyonunda Mehdi Hasan'ın canlı yayında sorularını yanıtladı.

İsrailli danışmanın Hamas'ın sivil ölümlere ilişkin rakamlarına güvenilmemesi gerektiğini savunması üzerine Hasan, "Kendi gözlerimle enkazdan çıkarılan birçok çocuk cesedi gördüm." dedi.

Regev ise "Bunlar Hamas'ın görmenizi istediği fotoğraflar." diye konuştu.

Hasan'ın, "Gazze'de çocukları öldürdüğünüzü kabul ediyor musunuz? Yoksa inkar mı ediyorsunuz?" sorusuna Regev, "Hayır, kabul etmiyorum." yanıtını verdi.

Regev, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocukları kimin öldürdüğünün belli olmadığını öne sürerek, "Her şeyden önce, bu insanların, bu çocukların nasıl öldüğünü bilmiyorsunuz." ifadesini kullandı.

"İsrail'in söylediklerine neden inanalım"

Hasan ise "Hamas'ın söylediği her şeye körü körüne inanmamamız gerektiği konusuna katılıyorum ama sizin hükümetinizin söylediklerine neden inanalım?" ifadesini kullanarak, Şifa Hastanesinin "karargah" olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin sunulan sözde "kanıtların" yalan çıktığına değindi.

Regev ise buna sadece, "Herkes hata yapabilir." demekle yetindi.