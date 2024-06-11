Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Görgü tanıkları, saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğunu dile getirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden bir sağlık yetkilisi de İsrail savaş uçağının Ez-Zevayide bölgesinde Et-Telbani ailesinin evini bombalaması sonucu ölen ikisi çocuk 3 kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini ifade etti.