Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, ajansın muhabirlerinden Reşa Harezallah'ı Nablus'ta gözaltına aldığı bilgisini geçti.

Haberde, İsrail istihbaratı tarafından, sorgu için Ariel yerleşim birimindeki bir gözaltı merkezine çağrılan Harezallah'ın avukatıyla buraya gittiği kaydedildi.

Harezallah'ın, merkeze varmasıyla birlikte kendisine 72 saat boyunca burada kalacağı bilgisinin verildiği aktarıldı.

Filistin Gazeteciler Sendikası ise yaptığı yazılı açıklamada, Harezallah'ın gözaltına alınmasını kınadı.

Açıklamada, uluslararası kurumlara, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli gazetecilere karşı işlenen "öldürme ve gözaltına alma" gibi suçların durdurulması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 80 Filistinli basın mensubunu alıkoyduğu veya gözaltına aldığı bildirilmişti.