İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) konuyla ilgili haberinde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 150 İsraillinin öldüğü belirtildi.

Ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiği kaydedildi.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığını belirtmişti.