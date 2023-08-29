KUDÜS AA- İsrail Dışişleri Bakanlığının, Bakan Eli Cohen’in, açığa alınan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirdiği görüşme hakkında yaptığı ikinci açıklama, kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Dışişleri Sözcülüğü, Libya’da siyasi krize ve Bakan Menguş'un açığa alınmasına neden olan Menguş-Cohen görüşmesine ilişkin basın mensuplarının yönettiği sorulara kısa bir yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı ve Bakanlığın, “İsrail'in dış ilişkilerini genişletme konusunda kararlı” olduğu vurgulanan açıklamada, “Libya Dışişleri Bakanı ile görüşmeye ilişkin sızıntı, yapılan yayınların aksine Dışişleri Bakanlığından veya Dışişleri Bakanı'ndan gelmemiştir.” ifadelerine yer verildi.

Gazeteciler çelişkiye anlam veremedi

Kamuoyu ve basın mensupları, Menguş-Cohen görüşmesini ilk kez, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünün, İsrail’de akredite basın mensuplarının yer aldığı WhatsApp grubunda dün yaptığı paylaşımın ardından öğrenmişti.

Sözcülük, Menguş ve Cohen’in fotoğraflarını yan yana koyarak yaptığı paylaşımda, iki bakanın görüşmesi “tarihi bir toplantı” olarak nitelendirmişti.

Gazeteciler ise görüşmeye ilişkin ilk açıklamanın İsrail Dışişleri Bakanlığından geldiğini, Libya’daki krizin bu açıklamanın ardından başladığını ve yeni yapılan açıklamanın "Bakanlığın kendi yaptığı ilk açıklamayı yalanlar göründüğünü" dile getirerek konuya açıklık getirilmesini istedi.

Bakanlık ise basın mensuplarında kafa karışıklığına yol açan duruma ilişkin yanıt vermedi.

Menguş, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Açıklamada, görüşmenin, iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkati çekilmişti.

Libya Dışişleri'nden “hazırlıksız bir toplantıydı" savunması

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı, Bakanı Menguş'un Cohen ile görüşmesinin resmi olmadığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu görüşme, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıydı. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik ilkelerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Bakan Menguş açığa alındı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi nedeniyle açığa almış ve hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Gelişmenin kamuoyunda duyulması Libya genelinde büyük tepki çekerken, ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlendi ve siyasi ve toplumsal kesimlerden Bakan Menguş'u kınayan açıklamalar geldi.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.