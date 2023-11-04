Kudüs

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle, İsrail’e kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırılar başlattı.

Savaşla birlikte, İsrail’de çalışma iznine sahip Gazzeli binlerce işçi için de sürgün ve tutukluluk süreci başlamış oldu.

Gazzeli tüm işçilerin çalışma izinleri İsrail makamları tarafından iptal edildi.

Bazıları sürgün edildi, bazıları tutuklandı

Bu işçilerden bir kısmı, kendilerine yönelik tehditler dolayısıyla İsrail’i güvenli bulmadıkları için ve savaş nedeniyle Gazze’ye gidecek yolları da kalmadığı için kendi imkanlarıyla işgal altındaki Batı Şeria’ya sığındı.

Binlercesi ise İsrail güçleri tarafından çalıştıkları yerlerde önce gözaltına alınıp hapse atılmalarının ardından Gazze’ye geri gönderildi.

Tel Aviv yönetimi, 2 Kasım’da, İsrail’de bulunan söz konusu işçilerin Gazze'ye geri gönderileceğini duyurdu.

"İsrail Gazze ile tüm temasını kesiyor." ifadesine yer verilen İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasında, “İsrail’de Gazze'den Filistinli işçi kalmayacağı ve savaşın başladığı gün İsrail'de bulunan Gazzeli işçilerin Gazze'ye iade edileceği” belirtilmişti.

İsrail yönetiminin kararının ardından binlerce Gazzeli işçinin İsrail'in güneyindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye gönderildiği bildirildi.

Ancak Gazzeli işçilerden hala İsrail hapishanelerinde bulunanlar olup olmadığı bilinmiyor.

AA muhabirinin bilgi almak için ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü ve İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), tutuklu Gazzeli işçiler konusunda bilgi vermedi.

Tutuklanan Gazzeli işçiler hukuki haklarından mahrum bırakıldı

AA muhabirinin görüşüne başvurduğu İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha ve Filistinli yetkililer, İsrail yönetiminin çalışma izni verdiği Gazzeli işçilere yönelik “toplu cezalandırma” uyguladığını vurguluyor.

Gazzeliler başta olmak üzere Filistinlilerin hareket özgürlüğünü savunma amaçlı faaliyet gösteren Gisha’dan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim olayları sırasında İsrail’de bulanan bu işçilerin, o zamandan beri İsrail yetkilileri tarafından "hukuka aykırı olarak ve gizlice gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları" ifade edildi.

İsrailli kuruluş, binlerce Gazzeli işçiden bir kısmının, Batı Şeria'daki İsrail askeri üslerinde, “kendi iradeleri dışında tutulduğunu, dünyayla bağlantılarının kesildiğini ve hukuki süreç hakkından mahrum bırakıldığını” kaydetti.

Gisha tarafından İsrail makamlarına, hem işçi olarak hem de tedavi görme izniyle İsrail'e giren Gazzelilerle ilgili dilekçe sunulduğuna işaret eden açıklama, “İsrail, elinde tuttuğu bu kişilerin isimlerini, nerede olduklarını ve ayrıca bu kişilerin gözaltına alınmasının yasal gerekçelerini açıklamayı reddetti. Bu tesislerdeki alıkonulma koşullarının son derece ağır olduğuna ve tutukluların yoğun fiziksel şiddete ve psikolojik tacize maruz kaldıklarına ve ayrıca insanlık dışı koşullarda tutulduklarına inanmak için nedenlerimiz var." denildi.

“İşçilerin maruz kaldığı şey tam bir toplu cezalandırmadır”

Filistin İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Şahir Saad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’de çalışan çok sayıda işçinin kendilerine ulaştığını belirterek, “Bu işçilerin bir kısmını tutukladılar. Konuştuğumuz işçiler sorguya alındıklarını, Hamas gibi Filistinli direniş gruplarından tanıdıkları olup olmadığı yönünde kendilerine sorular sorulduğunu belirtti.” dedi.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim’den bugüne kadar tutuklu kalan bu işçilerden birçoğunun fiziksel şiddet ve çıplak bırakılma gibi uygulamalara maruz kaldığını aktaran Saad, “İsrail işgal devleti işçi veya sivil ayrım yapmadan cezalandırıyor.” diye konuştu.

İsrail güçlerinin, çalışma izni verdiği işçilere karşı uygulamalarının “toplu cezalandırma” olduğunun altını çizen Saad, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi bu işgal yönetimi altında sadece Filistin halkının değil sizin gibi Batı Şeria’ya gelen gazeteciler de dahil kimsenin hayat garantisi yok. Çünkü bu işgal rejiminin görevi Filistin halkına karşı baskı, cezalandırma ve hak ihlalleridir. Gazzeli işçilerin maruz kaldıkları şey ise tam bir toplu cezalandırmadır ve tüm hukuk normlarına aykırıdır.”

Filistin Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Rami Mehdavi de ulaştıkları Gazzeli işçilerin İsrail güçleri tarafından sorgu, aşağılama, işkence, dayak gibi uygulamalara maruz kaldığını ifade etti.

İsrail’de binlerce işçinin tutuklandığının tahmin edildiğini dile getiren Mehdavi, bunun benzerinin Batı Şeria’da da gerçekleştirildiğini ve son olarak El Halil’de onlarca işçinin tutuklandığını belirtti.

Batı Şeria’da, 5 bin 850 Gazzeli işçi mahsur durumda

AA muhabirinin Filistin Çalışma Bakanlığı ve Filistin İşçi Sendikaları Birliğinden edindiği bilgilere göre, Batı Şeria’nın Ramallah, Eriha, Tulkerem ve El Halil gibi farklı kentlerinde geçici olarak, onlara sağlanan tesislerde kalan 5 bin 850 Gazzeli işçi bulunuyor.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Batı Şeria’da mahsur kalan ve evlerine dönemeyen Gazzeli işçiler, mahallelerinin bombalanışını çaresizce ekranlardan izlerken, geride bıraktıkları aileleri için endişe içinde çaresizce bekliyor.

Mehdavi, İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’da günlük olarak baskınlar ve gözaltılar yapıldığına dikkati çekerek, Batı Şeria’da mahsur kalan binlerce Gazzeli işçinin de bu tehlikelere açık olduğunu belirtti.

TİKA, Gazzeli işçilere yardım yapacak

Filistinli yetkili, “Uluslararası Çalışma Örgütü ve Kızılhaç gibi uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine, öncelikle bu işçilerin korunması ve haklarının güvence altına alınması için çağrı yapıyoruz.” dedi.

İşçilerin barınma ve ihtiyaçlarının Filistin Yönetimi ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlandığına işaret eden Mehdavi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da söz konusu işçilere yardım sağlayacağını kaydetti.

Filistin Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Rami Mehdavi, TİKA Koordinatörü'yle temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.