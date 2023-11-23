Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberde, esir takası ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara insani ara verecek uzlaşıdan umutlu olunduğu belirtildi.

Uzlaşı maddelerinde hala bazı boşlukların olduğu ancak görüldüğü kadarıyla halihazırda işlerin yolunda gittiği vurgulanan haberde, "Katarlılar, çarşamba gecesi Hamas'ın mutabakatı imzalamadığı bilgisini bizlere iletti. Görüldüğü kadarıyla kendisini ilgilendiren bir durum söz konusu." ifadeleri kullanıldı.

Bazı maddelerdeki boşluklar nedeniyle Hamas'la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiğine işaret edilen haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynakların da "halihazırda bir ateşkes olmamakla birlikte mutabakatın gerçekleşeceği yönünde umutlu olduklarına" işaret edildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Hamas'ın İsrail tarafından kabul edilmeyecek bazı konulardaki ısrarı sebebiyle esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiği savunuldu.

Bugün serbest kalması beklenen esirlerle ilgili İsrail'e herhangi bir listenin teslim edilmediği kaydedilen haberde, İsrailli üst düzey bir yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:

"Müzakerelerdeki görüş farklılıkları sebebiyle gecikmeler olabilir ancak görüşmelerin sekteye uğramasına yol açmaz. Bu, Katar'ın dün gece İsrail'e ilettiği mesajla da uyuşuyor. Dolayısıyla anlaşma tehlikede değildir. Savaş, önceki günlerdeki gibi devam ediyor. İlk rehineler geri dönünceye kadar ateşkes olmayacak. İlk rehineler gelince ateşkes olur."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın bugün uygulamaya girmesi bekleniyordu. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.