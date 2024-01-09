Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 3 Filistinlinin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Görüntüde, İsrail güçlerince vurulan 3 Filistinlinin yere düştüğü görülüyor. Bölgede bir süre daha silah sesleri yükselirken, daha sonra İsrail güçlerine ait cipler bölgeye geliyor.

İsrail güçlerine ait cip, vurulan bir Filistinlinin üzerinden geçiyor.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü bildirilmişti.

Kaynak: AA