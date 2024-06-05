İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Savaş Kabinesi toplantısında Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına ilişkin girişimlerin ele alındığı aktarıldı.

Savaş Kabinesinin Hamas ile muhtemel anlaşmada, "esir takası mutabakatının ihlal edilmesi halinde" İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmesine izin verileceği yönünde ABD'den garanti talep etmeye karar verdiği ifade edildi.

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin ise Savaş Kabinesinin oy birliğiyle aldığı bu kararın, esir takası mutabakatına varılması olasılığını azaltacağını dile getirdiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı öneriye karşı çıkmıştı.

Biden'ın, Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüş, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız." demişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.