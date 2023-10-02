İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ekim ayının ilk gününde ülke genelinde rekor sıcaklıkların tespit edildiğini bildirdi.

Şimdiye kadar ekim ayı için en yüksek hava sıcaklığının, 22 Ekim 2014'te, Malaga kentinin Marbella ilçesinde tespit edilen 37,5 derece olduğunu belirten AEMET, bu rekorun, bugün termometrelerin 38'i gösterdiği ülkenin güney batısındaki Badajoz kentinde kırıldığını açıkladı.

Normalin 5-10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Endülüs bölgesinin kentlerinden Sevilla'nın Carmona ilçesinde 37,4, Jaen'in Andujar ilçesinde de 37,2'ye kadar çıktı.

Benzer bir şekilde ülkenin kuzey bölgelerinde de hava sıcaklığı normalin oldukça üzerinde seyrederken, birçok yerde 30 dereceyi geçti. Ülke genelinde toplam 92 noktada ekim ayı için sıcaklık rekorları kırıldı.

AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, "Yılın bu zamanı için çok alışılmadık bir hava sıcaklığı var. Olağanüstü yüksek sıcaklıkların tespit edilebileceği ekim ayı boyunca çok sayıda sıcaklık rekorunun kırıldığını görmemiz muhtemel." ifadesini kullandı.

AEMET ve bazı uzmanlar, İspanya'nın, 1950'den bu yana en sıcak sonbahar mevsimini geçireceği tahmininde bulunmuştu

AA