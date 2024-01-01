Haber: Damla Oya Erman

ispace'in yayınladığı bir video, planlar doğrultusunda kış 2024'te fırlatılacak olan Mission 2 iniş aracını gösterdi. Şirket yetkilileri, "Mühendislerimiz, Resilience ay iniş aracının itki sistemi, ana gövde ve elektrik sistemleri üzerinde çalıştılar" dedi.

Eğer her şey plana uygun ilerlerse, bu yeni görev, bir mikro-rover'a ev sahipliği yapacak. Yalnızca 10.24 inç yüksekliğinde, 12.4 inç genişliğinde ve 21.26 inç uzunluğunda olan bu mikro-rover, yaklaşık 11 pound ağırlığındadır ve ön kısmında Ay toprağını kazarken örnekleri almak için bir yüksek çözünürlüklü kamera taşıyacaktır.

Bu, ispace'in 2023'teki ilk denemesinde bir gezinme hatası nedeniyle yaşanan çöküşün ardından gerçekleştireceği ikinci ay iniş girişimidir.

İlk lunar görev olan Hakuto-R iniş aracı, Aralık 2022'de başlatıldı ancak Nisan'daki denemesinde çakıldı. Uzay aracının taşıdığı bilgisayar, irtifayı yanlış hesaplayarak bir çöküş inişine neden oldu.

Mission 2, Hakuto-R iniş aracına oldukça benzer özelliklere sahip olsa da, yeni görev, Mission 1 sırasında yaşananlar üzerine yapılan yazılım ve diğer ayarlamalara sahiptir.

Resilience adındaki iniş aracı, şirketin "Lunar Quest'ten Asla Vazgeçme" mottosuyla uyumludur. Mission 2'nin ardından 2026'da başlatılması planlanan Mission 3 gelecek. Bu görevde ise 1.100 pound tahmini yük kapasitesine sahip daha büyük bir Apex 1.0 lunar iniş aracı kullanılacaktır.