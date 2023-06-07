HABER: DİNÇER KARACALAR

Kendine has yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren İsmail YK,yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği “Hey Siri” isimli yeni şarkısını Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlardan hayranlarının beğenisine sundu.Yönetmen koltuğunda Enes Bilal Taşçı’nın oturduğu şarkının klip çekimlerinin bir bölümü Türkiye’de bir bölümü ise Almanya’da çekildi.Tüm dijital platformlardan yayınlanan şarkıya İsmail YK hayranları yine büyük ilgi gösterdi.

Klip Link: https://youtu.be/fBdcYR7TlIE