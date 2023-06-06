HABER: AZİZ KARATAŞ

Klip çekimini farklı mekânlarda tamamlayan Aygün, ‘Gölgeden’ isimli yeni şarkısını dinleyenleriyle buluşturdu. Sözleri Aygün’e ait olan eserin, müzik ve aranjesi ise Yaser Afşin’e ait. Klibin yönetmen koltuğunda ise Fesih Pekdoğan bulunuyor. Güzel şarkıcı, müzik öğretmeni olmasının yanında konser çalışmalarına da tüm hızıyla devam etmekte.

AYGÜN KİMDİR?

Balıkesirli güzel şarkıcı, konservatuvar mezunu ve müzik öğretmenidir. Aynı zamanda Hülya

Avşar’a benzerliğiyle dikkat çekmektedir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Balıkesir’de tamamladı. İlkokul yıllarında, söylediği şarkılarla, sesinin güzelliği arkadaşları tarafından fark edildi. Ardından ortaokul yıllarından itibaren, okul hayatı boyunca korolarda yer almış, okul sonrası da belediye korolarında solistlik yapmıştır. Daha sonra konservatuvarı kazanınca, İstanbul’a yerleşen güzel sanatçı, eğitim hayatının yanında sahne hayatına da devam etmiştir. Konservatuvarın şan bölümünden mezun olan sanatçı; piyano, bağlama, gitar ve çeşitli vurmalı enstrümanlar çalmaktadır. Bir dönem Trt İstanbul Radyosu Gençlik korosunda yer alan sanatçı, konservatuvardan mezun olunca müzik öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Çeşitli yerlerde ve etkinliklerde sahne almaya devam etmektedir. Pop, TSM, THM, fantezi, Anadolu rock ve arabesk tarzlarında şarkılar seslendirmektedir. Söz yazarlığı ve bestecilik de yapmaktadır.