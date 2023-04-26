Gaziantep

Gaziantep genelinde depremin en çok etkilediği yerleşim yerlerinden birisi olarak dikkati çeken İslahiye'de, depremin hemen ardından kurulan çadır kentler, konteynerlerin kurulmasıyla beraber misyonunu tamamlamaya başladı.

Bir süredir çadırlardan yoğun şekilde konteynerlere taşınma sürecinin gerçekleştiği İslahiye'de kalan son çadırlar da toplanıyor.

İlçede depo, çadır ve konteyner kent ile sosyal marketlerden sorumlu mülki amir olarak görev yapan Şarkikaraağaç Kaymakamı Talha Atılay Teymur, AA muhabirine, ilçede çalışmaların yoğun devam ettiğini söyledi.

Tüm depremzedelerin ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştıklarını anlatan Teymur, depremden bu yana afetzedelerin yanında olduklarına dikkati çekti.

"İlçedeki çadır yaşamı sona erecek"

İslahiye'deki konteyner kurulumunun tüm hızıyla devam ettiğini ve çalışmalarda sona yaklaştıklarını aktaran Teymur, şöyle konuştu:

"Depremden bu yana ilçede 12 bin civarında çadır dağıtıldı. Daha sonra ise konteyner kurulumlarına başlandı. İlçede sadece bir çadır kent kaldı. Şu anda 12 konteyner kentimiz var. Konteyner kentlerde yaşayanların sayısı 12 bin civarında. Bu rakam sürekli güncelleniyor ve çadırdan konteynere geçiş süreci hızla devam ediyor. İlçedeki son çadır kentimizde 403 çadır var ve yaklaşık 2 bin 100 kişi yaşıyor. Çadırlarımız da toplanıyor. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız."

Teymur, çadır kent olarak kullanılan alanların da temizlenerek düzenleneceğini ve yeni projeler için değerlendirileceğini kaydetti.

İlçedeki tüm afetzedeleri konteynere yerleştirme hedefiyle çalıştıklarına işaret eden Teymur, "Çadır kentte kalan son ailelerimizi de önümüzdeki günlerde evlere veya konteyner kentlere yerleştireceğiz. Böylelikle ilçedeki çadır yaşamı sona ermiş olacak." diye konuştu.

AA