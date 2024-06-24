İskoçya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda mücadele etti. Almanya, İsviçre ve Macaristan ile yaptığı maçlarda 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan İskoçlar, grubu 1 puanla son sırada tamamladı.

Futbolun anavatanı olarak bilinen Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya, EURO 2024'e veda eden ilk ülke oldu.

Tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İskoçya, bir kez daha grup aşamasının ötesini göremedi. İskoçya, daha önce 1992, 1996 ve 2020 Avrupa şampiyonalarına katılmış ancak gruplarda organizasyonlara veda etmişti. Ayrıca 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 Dünya Kupaları'na katılan İskoçya, bu turnuvalarda da gruptan çıkmayı başaramadı.