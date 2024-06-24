Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu'nun üçüncü ve son maçları İsviçre ile Almanya, İskoçya ile Macaristan arasında oynandı.
Frankfurt'taki müsabakada Almanya, 90+2. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan ise Stuttgart'taki karşılaşmada İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 yendi.
Bu sonuçların ardından Almanya lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liderliği son anda kaçıran İsviçre ise ikinci olarak gruptan çıktı. Son anda bulduğu golle 3 puana ulaşan Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak.
İskoçya ise turnuvaya veda eden ilk ekip oldu.
Puan durumu
A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1