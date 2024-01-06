Haber: Mert Osman Erman

Bir adam, ona Ajan Bir diyeceğimiz kişi, bir çalı içinde çömelirken fotoğraflar çeker.

Bize Atesh adlı bir grup üyesi olduğunu söylüyor - bu, Kırım Tatarcasında ateş anlamına gelen bir kelime.

Ve bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla, gizli hayatını BBC'ye anlatıyor: işgal edilmiş Kırım'daki Rus kuvvetlerini casusluyor.

"Muhtemelen iki hafta boyunca kafamda ne ve nasıl yapacağımı planladım," diyor. "Rotayı, başlıca yedek planı, fark edilirse ne söylemem gerektiğini planladım."

Ajan Bir titizdir. Çeşitli açılardan birden fazla çekim yapar.

Ancak tehlikeli - potansiyel olarak ölümcül - bir iş. Bir kez, bir yerin üzerinde araştırma yaptıktan hemen sonra, yakındaki bir grup Rus askerini fark etti.

"[O] korkunç bir an," diyor. "Bir arabaya eğilmeyi başardım ve tekerlekle ilgili bir sorunum olduğunu taklit ettim."

"Mucizevi bir şekilde bana konuşmadılar." Ateşh, Rus askeri hareketleri hakkında bilgi topladığını iddia ediyor - çoğunlukla Kırım'da, ancak diğer işgal edilmiş bölgelerde ve hatta Rusya'nın içinde bile.

Operatörler, bilgilerinin Kırım'daki yüksek profilli Ukrayna saldırılarına yardımcı olduğunu söylüyor, bunlar arasında Minsk ve Rostov-on-Don - Rus iniş gemisi ve denizaltısı - saldırıları ve Rus Karadeniz Filosu'nun başkanlık binasına yönelik Eylül 2023 saldırısı bulunuyor.

En son olarak, Ateşh, Ukrayna'nın Yevpatoria'da muhtemel bir radar istasyonuna yönelik saldırısının ardından bu hafta keşif çalışmaları yaptığını söyledi.

Rusya'daki askeri blog yazarları, ağı Ukrayna istihbaratının çevrimiçi bir icadı olarak görüp direniş seviyelerini abartmayı amaçladığını iddia ediyorlar.

Ancak Rus medyası da Ateşh'in Kremlin tarafından yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu bildiriyor.

"Kırımlılar hepsi zombi değil"

BBC, bir mesajlaşma uygulaması ve grup için bir temsilci aracılığıyla Ateşh adlı beş aktif ajanla konuştuğunu söylüyor - bunlar arasında şu anda Rusya'nın askeri için çalıştığını iddia eden biri de bulunuyor.

Bu hesaplar bağımsız olarak doğrulanamasa da, Ukrayna'nın savunma ve istihbarat servislerindeki bir üst düzey kaynak, tanıklıkların inandırıcı olduğunu BBC'ye söyledi.

Ajanlar, aktif bir direniş hareketinin var olduğunu göstermek istedikleri için bize konuşmaya istekli olduklarını söylüyorlar.

"Kırımlılar hepsi zombi değil ve total sansür koşullarında bile direnmeye hazır," diyor Ajan Bir.

BBC ile konuştuğumuz Rus askeri - Ajan Beş - ikili hayatının tehlikeli olduğunu biliyor.

"Bahisler çok yüksek - kimse hapishaneye gitmek istemez." Yakalananlar, vatana ihanet suçlamaları ve uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalırlar.

"Her şey dikkatlice ve başınla ele alınmalı. Bu tür faaliyetlerde hatalar kesinlikle kabul edilemez."

Rusya, Kırım Yarımadası'nı 2014 yılında, tam ölçekli Ukrayna işgalinden sekiz yıl önce ilhak etti.

Şu anda etnik Ruslar nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor, ancak önemli Ukraynalı ve Kırım Tatar azınlıkları da var.

BBC, doğrudan Ateşh'e başvurdu ve işgal edilmemiş Ukrayna'da bulunan bir temsilciyle konuştu.

Bu kişiler, tutuklanma riski nedeniyle kimliklerini açıklamayacaklarını söylüyorlar.

"Rus özel servisleri sürekli olarak partizanları tanımlamaya çalışıyor," diyor Ajan İki.

En yakın ailesine bile yaptığı işi gizliyor.

"Ammunisyonu rastgele atamayız"

Bu adamlar, Moskova'nın eylemlerine karşı muhalefetleri nedeniyle keşif çalışmaları yapmaya başladıklarını söylüyorlar.

Bize hava savunmaları, depolar, askeri üsler ve askerlerin hareketleri hakkında bilgi sağladıklarını, bazen haftalarca site gözetimi yaptıklarını söylüyorlar.

Ajan İki, işi için ücret almadığını, ancak yakıt gibi giderlerinin karşılandığını söylüyor.

Bağlantı kurduğumuz ana temsilci, grubun nasıl finanse edildiği hakkında yorum yapmaktan kaçındı, sadece "birkaç" gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın Özel Harekat Kuvvetleri altında faaliyet gösteren farklı bir kuruluş olan Ulusal Direniş Merkezi, hükümet tarafından açıkça finanse edildiğini ve Ateşh ile çalıştığını söylüyor.

Sözcüsü, maskesi takan ve "Ostap" takma adını kullanan kişi, "Storm Shadow veya Himars ile yapılan bir füze saldırısı çok pahalı bir şeydir" diyor.

"Kendimizi Rusların yaptığı gibi mermiyi rastgele atmaya kalkışamayız. Aldığımız bilgileri doğrulamak zorundayız."Ajan İki, bir askeri siteyi gözlemlemek için 100 km'den fazla sürdüğünü açıklıyor. "Uzun bir süre" yürüdü, ardından bir çit üzerinde bir boşluk bulmayı başardı.

Güvenlik duvarından geçerek, askeri araçlar hakkında fotoğraflar ve bilgiler toplamak üzere sıkıştı.

"Heyecan verici," diyor. "Adrenalin böyle anlarda inanılmaz derecede yükseliyor."

Ardından, o bölgede başarılı bir saldırı olduğunu duydu.

"Bu konuda en çok gurur duyduğum an bu," diyor.

Karadeniz'den Rusya'yı çıkarmak

Kiev için Kırım'daki büyük Rus askeri hedeflerine yönelik saldırılar, özellikle cephe hatlarında sıkıntı yaşanan bir karşı saldırının önemli bir parçası olarak görülüyor.

Yarımadanın stratejik önemi yüksektir, çünkü temelde "batmayan bir uçak gemisi"dır, diyor emekli Ukrayna Donanması Kaptanı Andriy Ryzhenko.

İlhak öncesinde Kırım'da bulunan ve şimdi Kiev'de bulunan Ryzhenko, yarımadanın Rusya'nın Karadeniz'den Akdeniz ve Atlantik'e "güç projeksiyonu" için kullandığını söylüyor.

Rusya'nın sevkiyat izni verme anlaşmasından çekildikten sonra, Ukrayna'yı yarımadadan uzaklaşmaya zorlamıştır.

Ancak uydu görüntüleri, Ukrayna'nın saldırılarının Rusya'yı işgal edilmiş Sevastopol'den uzaklaştırmak zorunda bıraktığını gösteriyor.

Ateşh için, pro-Rus operatörler tarafından sızma tehdidi gerçekten de çok gerçek, ajanlar ve çift ajanlar dünyasının muğlak bir ortamında.

"Gizli planları FSB tarafından alınma riski olan ajanlara açıklamamaya çalışıyoruz," diyor temsilcimiz, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'ne gönderme yaparak.

"Bir kişi sadece bilmesi gerekeni bilir."

Üçüncü bir ajan, "savaşan bir ülkenin askerlerini çekmek intihardır" diyor, ancak risk, Rusya'nın "suçlu savaşı" nedeniyle haklı görülüyor.

"Eğer yakalanırsam, o zaman FSB'nin bodrumlarıyla yüzleşeceğim ve anavatanı 'ihanet' ile suçlayacaklar."

Ancak, riskle birlikte ödülün de olasılığı var.

"Çalışmalarımızın meyvelerini sıkça görüyoruz," diyor Ajan Dört. "Rus askeri [siteleri] vurulduğunda, sadece küller kalır."

Bazen sadece birkaç hızlı fotoğraf olabilir. Bazen Ajan Dört, alanları uzun bir süre gözlemleyebilir.

"Patrollerin tüm rotalarını öğrenmek, tüm çıkış ve girişleri bulmak, arazide ne tür ekipmanın veya tesisin depolandığını tam olarak öğrenmek."

Her adam, yalnız çalıştığını, bilgiyi sadece bir "küratör"e ilettiğini söylüyor.

Ateşh, 2022'deki Rusya'nın tam ölçekli işgalinden sonra bir ağ olarak ortaya çıktı ve işgal edilmiş bölgelerdeki tek direniş örgütü değil.

Kürtaj Tatar nüfusu ile güçlü bağları olduğuna inanılıyor - ancak BBC ile konuşan topluluk temsilcileri, Ateşh'in kendilerinin başlatmadığını söyledi.

Grup, çalışmalarını Telegram mesajlaşma uygulamasında düzenli olarak paylaşıyor, hatta fotoğraflar yüklüyor.

Hareketin çoğunlukla lojistik bilgi sağladığı görünse de, partizan aktivistleri, Rus işgali altındaki Kherson'da 30 Rus askerini öldürme ve bir araba bombalı saldırı gibi şiddetli saldırılar gerçekleştirdiklerini iddia ediyorlar.

Konuştuğumuz temsilci, grubu tanıtmak için istekli olduklarını, daha fazla ajanı işe almayı ve Rusları korkutmak istediklerini kabul ediyor.

Ancak, BBC ile konuşan herkes, önceliklerinin Rusya'nın işgali ve Ukrayna topraklarındaki varlığını sona erdirmek olduğunu söylüyor.

Ajan Bir, Kırım'da "propaganda ve kontrolün korkunç koşullarında" yaşadıklarını söylüyor.

"Ama Kırım'ın kurtuluşunu yavaş yavaş yaklaştırıyoruz, bundan eminim."