Ramallah

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı olduğu söylenen Cenin'deki El-Ayaş Tugayı, 27 Temmuz'da Cenin kentinden Ram On Yahudi yerleşim birimine "Kassam 1" adıyla bilinen roketle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Filistinli gruplar genellikle İsrail hedeflerine karşı basit araçlar, en fazla otomatik silahlar kullanıyordu.

Ancak Batı Şeria'nın kuzeyinde özellikle Cenin ve Nablus'ta artan gerilimle birlikte Filistinli gruplar, yeni taktikleri ve son yıllarda kullanmadıkları bazı silahları devreye soktu.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi günü Cenin'e ve kentteki mülteci kampına baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 140 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların liderleri, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve helikopterlerin kullanıldığı İsrail'in bu saldırısına rağmen altyapılarının hala sağlam olduğunu vurguluyor.

Tüneller ve yeni taktikler

İsrail'in Cenin saldırısı, Filistinli grupların bir tepenin eteğine inşa ettikleri birkaç mahallenin altından geçen bir tüneli kullandığını ortaya çıkardı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Cenin Tugayı, yaptığı açıklamada, söz konusu tünelin 8 ayda kazıldığını belirterek, "Direnişçiler tüneli İsrail'in kampa yönelik saldırganlığını püskürtmek için kullandılar ve oradan geri çekilip İsrail ordusunu engelleyebildiler." ifadelerine yer verdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Filistin direnişinin halen güçlü olduğunu, işgalcilerin direnişçilerin yeteneklerini yok edemediğini ve Filistin direnişinin ortaya çıkarılmayan, yeri ve zamanı geldiğinde kullanılabilecek pek çok sürprizi olduğunu belirtti.

Bireysel silahlar da dikkatleri çekiyor

Cenin, Nablus ve Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli direnişçiler bireysel silahlara ek olarak "M16" silahları da taşıyor. Bireysel silahlar Batı Şeria'daki grupların öne çıkan silahları arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, İsrail güçlerinin herhangi bir kara operasyonunda en çekindiği silah patlayıcılar. Çünkü genellikle askerleri ve askeri araçları hedef alan bu patlayıcılar ve düzenekler bölgeye çok uzak olmayan mesafelerden infilak ettirilebiliyor.

İsrail'in son dönemdeki Cenin saldırıları sırasında Filistinli gruplar tarafından sokak ve caddelere yerleştirilen patlayıcılar dikkati çekiyor.

Bu patlayıcılar arasında, Kassam Tugayları'nın geçen aylarda geliştirdiğini açıkladığı, İsrail askeri araçlarını hedef alan "Şavz 1" öne çıkıyor.

İsrail kaynaklarına göre, Filistinli gruplar, İsrail'in 19 Haziran'da Cenin'e düzenlediği baskında İsrail'e ait "Kaplan" adlı bir askeri aracı infilak ettirerek 6 askeri yaraladı.

O dönemde Kassam Tugayları bir açıklama yaparak Filistinli direnişçilerin "Şavz 1" adlı patlayıcı kullandığını kaydetti.

Cenin Tugayı ise "Tarık 1" adlı patlayıcıyı envanterine aldığını ve bunu İsrail'in son Cenin baskınını püskürtmek için kullandığını duyurdu. Tugay, aynı zamanda Cenin Mülteci Kampı'nın sokaklarında İsrail'e ait araçların ve buldozerlerin patlatıldığı anlara ait görüntüleri yayınladı.

Cenin'deki direniş grupları, manuel olarak ateşlenen ve patlayıcılarla doldurulmuş "Ku" adlı yerli yapım el bombaları da kullanıyor.

İsrail'in 24 Temmuz'da Tulkerim'deki Nur Şems Kampı'na yaklaşık 6 saat süren saldırıları sırasında Filistinli gruplar yine çeşitli patlayıcılar kullandı.

"Kassam 1" roketi

El-Ayaş Tugayı, geçen günlerde "Kassam 1" adlı roketin fırlatıldığı anlara ait bir görüntü yayınladı.

Görüntülerde, "Biz düşmanlara, Mescid-i Aksa'nın aşılmasına izin vermeyeceğimizi, onun kırmızı çizgimiz olduğunu söylüyoruz." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Kassam Tugayları'nın öldürülen komutanı Yahya el-Ayyaş'a atıfta bulunularak "Ayaş'ın mirası geliyor." denildi.

El-Ayaş Tugayı, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı olduğunu ifade ediyor. Ancak bu bilgi şu ana kadar Kassam Tugayları tarafından doğrulanmadı.

İsrail ordusu, 11 Temmuz'da Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Şakid" adlı yerleşim yerinin yakınlarında iki el yapımı roket güdümlü el bombasına ait kalıntıların bulunduğunu duyurdu.

"Direniş tek vücut"

Fetih Hareketinin Cenin'deki yetkilisi Ata Ebu Ermile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cenin başta olmak üzere Filistin direnişinin İsrail işgali karşısında birleştiğini" söyledi.

Filistin direnişinin inanç ve halk desteğiyle silahlandığını ve her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu dile getiren Ebu Ermile, İsrail'in bu direniş karşısında galip gelemeyeceğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

Ebu Ermile, İsrail'in saldırı zamanında bir grup ile diğeri arasında ayrım yapılmadığını, direnişin tek vücut olduğunu ve tüm direniş gruplarının ortak talimatlara uyduğunu belirtti.

AA