KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria’da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme eyleminde, bir Yahudi yerleşimci öldü, iki kişi yaralandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, Ramallah’taki Maccabim kontrol noktası yakınında kamyonetle ezme girişimi düzenlendiği aktarıldı.

Olayda yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Diğer iki yaralıdan birinin durumunun ağır, diğerinin hafif olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada araçla ezme eylemi düzenleyen saldırganın öldürüldüğü belirtildi.