İSTANBUL- Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel İki Yeni Atölye

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Afişte Cumhuriyet Var”, “Cumhuriyet Postası”, “Müze Hatıram”, “Dünyanın Parası Atölyesi” atölyeleri düzenleniyor.

İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak açılan Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi özelinde hazırlanan yeni atölyeleri ile yaz tatilinin gelişini kutluyor. Sergiye özel yepyeni iki atölyeden biri olan “Cumhuriyet Postası”, Yaşasın Cumhuriyet Sergisi kapsamında düzenlenen atölye, sergi turu ile başlıyor. Yeni bir devletin sosyal ve ekonomik gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki pul örneklerini inceliyor. Atölyeye katılacak öğrenciler, kartpostallarını keçeli boyalarla renklendirerek, dönem pullarının birer replikalarını tasarlıyor.

HABER: MERVE ELÇİ