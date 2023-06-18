BURSA - Nilüfer Belediyesi’nin 2001 yılında başlattığı müzik eğitim çalışmalarının bu yılki atölye çalışma süreci sona erdi. 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nde gerçekleştirilen müzik eğitim çalışmalarına 426 kursiyer katıldı. Farklı branşlarda eğitim gören kursiyerler, 9 aylık eğitim sürecinde keman, piyano, gitar, bateri, yan flüt eğitimi aldı. Eğitimleri, Yiğit Değirmencioğlu, Aytur Uras, Halis Alptuğ Hoş, Ece Bahtiyar, Korkut Şerbetçi, Ozan Bilal Küçük, Barış Rodoplu, Erdem Düvenci, Kardelen Özdemir, Helin Özge Özden, Hilal Yavaş, Nilsu Aldoğan, Cihan Kaptan, Mehmet Atilla Gönül, Şehnaz Sözüçetin, Meltem Ergül ve Betül İrmek verdi.

Bu süreci başarı ile bitiren kursiyerler, Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlenen konserde öğrendiklerini başarıyla sergiledi. Yıl sonu konserinde onları yalnız bırakmayan yakınları da konserleri ilgiyle takip etti.

HABER: MERVE ELÇİ