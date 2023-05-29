İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yeni dönemden daha umutlu olduklarını belirterek, "Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hakim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TİM Başkanı Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, sonucun Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

İhracatı artırmak için bir önceki dönemde büyük özveriyle çalışan bakanlara teşekkür eden Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yıl başından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz."

Gültepe, yeni dönemden daha da umutlu olduklarını kaydederek, "Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hakim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de 2023'ün kendileri için özel bir yıl olduğunu belirterek, yapacak çok işlerinin bulunduğunu bildirdi.

Avdagiç, "Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.

"Güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı ise Türk milletinin istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Asmalı, "Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl, Büyük Türkiye'nin yüzyılıdır. Yeni yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyonla mücadele en öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Türkiye'de ilk kez iki turlu bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi deneyimi yaşadıklarını belirterek, seçimlerin ülkenin güçlü demokrasi geleneğine sahip olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Seçim süreciyle başlayan belirsizlik döneminin sona erdiğini kaydeden Öncel, "Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Enflasyonla mücadele yeni dönemin en öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin önde gelen 489 markasını temsil eden BMD olarak enflasyonla mücadele konusunda devletimizin yanında yer almaya ve her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için ev ödevlerimiz çok fazla"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Türk demokrasi tarihi açısından başarılı bir seçim süreci yaşandığını belirtti.

Vatandaşların istikrar, güven ve tecrübeyi tercih ederek yeniden Erdoğan'ı seçtiğini kaydeden Aydın, seçim sonucunun dünya literatürüne geçen bir başarı olduğunu aktardı.

Aydın, bundan sonraki süreçte Türkiye Yüzyılı'nın konuşulacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Seçmenlerin bu süreçte verdiği mesajlar iyi analiz edilerek yarınların güçlü Türkiye'sinin inşa edileceği bir süreç olacaktır. Her zaman olduğu gibi bizler de bu süreçte güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmaya devam edecek, verilen taahhütlerin yerini bulması için mücadele edeceğiz. Yarından tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kolların sıvanması gerekmektedir. Zira güçlü ve müreffeh bir Türkiye için ev ödevlerimiz çok fazla. Bu vesileyle tekrardan 28 Mayıs genel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, kazananın herkes olmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı bu eşsiz başarısından dolayı tebrik ediyoruz."

"Artık işimize odaklanmalıyız, acil çözüm bekleyen sorunlarımız var"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de son iki seçimin kendilerine Türkiye'nin güçlü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, seçmenin yüksek katılımla sandıkta iradesini gösterdiğini bildirdi.

Seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizlik döneminin de sona erdiğini kaydeden İçten, şu açıklamalarda bulundu:

"Artık işimize odaklanmamız gerekiyor. Çünkü sektör olarak acil çözüm bekleyen sorunlarımız var. 500 milyon dolar cari fazlası olan sektörümüz yeniden cari açık veren bir düzeye geldi. Hızla artan maliyetler, döviz kurlarının bugün ulaştığı seviye nedeniyle rekabet avantajımızı kaybediyoruz. İhracatımızda düşüş var. Yeni ekonomi yönetiminin en kısa zamanda göreve başlayarak sektörün görüş ve önerileri doğrultusunda ithal ayakkabı sorununa hızla neşter vuracağını ümit ediyoruz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiştir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu sonuçlarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine duyulan güveni pekiştirdiğini ve millet tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları hakkında değerlendirmede bulundu.

Seçimlerin ikinci turunun huzur ve güven içinde tamamlandığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Reel sektör olarak biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında olarak birlik, beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz."

ASO Başkanı Ardıç'tan seçim değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu sonuçlarına ilişkin, "Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

Ardıç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bugün yapılan seçimle yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Milletimizin iradesiyle tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesinin en büyük sevinçleri olduğunu vurgulayan Ardıç, kazananın demokrasi ve Türkiye olduğunu bildirdi. Ardıç, "Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

AA