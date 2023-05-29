Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bir defa daha milli iradenin tecelli ettiğini ve milletin ferasetiyle tercihini yaptığını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı."

AA