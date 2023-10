Hırvatistan maçının önemini bildiklerini belirten İrfan Can, "Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri diyebilirim, her maç önemli ama bu maçın daha ayrı bir önemi var. Rakipte ve bizde eksikler var ama bizim takımımızda eksiklerin yerini doldurabilecek kaliteli oyuncular var. Aramızda Almanya'da bulunmak istediğimizi konuşuyoruz. Bu kadro, bu kalite orada olmayı hak ediyor. İnşallah önümüzdeki üç maçtan en iyi şekilde ayrılıp orada olacağımızı düşünüyoruz. Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz, analizlerden hocamızın gösterdikleri ile iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncuları var, hepsine saygı duyuyoruz ama aramızda özel bir isim söylemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella ile yeni bir döneme girdiklerinin sorulması üzerine ise İrfan Can, "Hocamız geleli kısa bir süre oldu. Samimi, ne istediğini iyi şekilde anlatan bir hocamız. Üç günde hem video toplantılar hem sahadaki pratikle ne istediğini bize gösterdi biz de inşallah bunu yarın sahada gösterebiliriz." yanıtını verdi.

İrfan Can bu seneki performansı hakkında ise, "Her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum, kötü de gitsem neler yapacağıma odaklanıyorum. Kötü gittiğimde de hep çalıştım, sabrettim, konuşulanlara kulak asmadım desem yalan olur ama çok da dikkate almadım. Her hocanın çeşitli taktileri var, farklı şeyler istiyor, belki de bu sene hocamızın istekleri oyunuma daha uygun olduğunu düşünebilirim. İnşallah böyle devam ettiririm." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Hırvatistan kalecisi Livakovic'le diyaloglarının sorulması üzerine ise, "Livakovic önemli bir isim. En önemlisi çok iyi bir karakter. Maç öncesinde kampta onunla şakalaşmamız oldu. İnşallah yarın onu üzen taraf biz oluruz. Önemli bir kaleci ama bizde de önemli ayaklar var onu üzebilecek." şeklinde konuştu.