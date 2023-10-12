Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı.

Montella, oyuncu grubundan çok memnun olduğunu belirterek, "Taktiksel anlamda tüm taktikler galibiyeti de mağlubiyeti de getirebilir ama baktığınızda buraya geldiğim günde itibaren iştahı açık, öğrenmeye niyetli, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Bizim için çok önemli bir test olacak. Kısa bir süredir çalışıyoruz. Rakibimiz dünya sıralamasında üçüncü. Biz her şeye hazırlıklıyız. İyi şekilde de olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, takımda önemli eksiklerin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de elimizde olan futbolcularımız eksileri kapatacak kalitede. Üç stoperimiz eksik, Arda Güler'in de ne kadar önemli futbolcu olduğunu biliyoruz, Mert Günok da eksik. Her zaman elimde olan futbolcularla planlama yapmayı severim. Elimizde onların yerini doldurabilecek iyi futbolcularımız var. Yarın için sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yusuf Sarı'nın sakatlığı var, muhtemelen yarınki maçta bizimle olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella, "İlk maçınızda Hırvatistan ile karşılaşacaksınız. Bu sizin için bir şans ya da şanssızlık olabilir mi?" sorusuna, "Şansla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Şans ya da şanssızlık diyemem. Sadece futbol bu. Bu bizim için öyle bir maç ki hem kendimizi deneyebileceğiz, hem de tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttığımızı görebileceğimiz bir maç olacak." yanıtını verdi.

Montella, Hırvat bir gazetecinin Modric'in Real Madrid'de daha az süre almasıyla ilgili yorumunu sorması üzerine, "Belki milli takım için dinleniyordur bilemiyorum. Çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz geçmiş ve kalite olarak. Yıllar geçtikçe futbolcuların kendini daha iyi yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çok önemli bir hoca ile çalışıyor. Her zaman en iyi şeyleri yapmaya hazır bir futbolcu." açıklamasında bulundu.

İtalyan teknik adam, "Hakan Çalhanoğlu'nu hangi pozisyonda kullanmak istiyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konuda uzun ve kısa yanıt verebilirim. Öyle bir seviyeye geldi ki iki pozisyonu da çıkarabilecek bir oyuncu. Umarım uzun süre bunu yapabilir. Şu anda kendisi iki pozisyonu da oynayabilecek durumda ama son dönemlerine baktığınızda üçlü defansta daha geride oynuyor, orada biraz daha iyi oynayabileceğini düşünebiliriz ama tabii ki takımınızı nasıl organize ediyorsunuz? Oynayabileceğiniz şekle göre iki pozisyonda da iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola bakış açıma göre bireysel bakmamamız gerek, toplu grup olarak bakmamız gerek. Onları harmanlamak en önemlisi."

Vincenzo Montella, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'i birlikte düzenlemesiyle ilgili ise, "Kültür olarak çok yakın iki ülkenin beraber gerçekleştireceği bir organizasyon olacak. Çok gurur verici. Bin senelik tarihe yakın olan ülke. Neden olmasın. 9 sene sonra tekrar burada milli takımın başında olabilirim. O zamana kadar da hocalık yapmaya devam etmek isterim. Önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.