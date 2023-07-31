İSTANBUL - Konserin bir bölümünde geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden sanatçı Özkan Uğur için sahne ışıkları kapatıldı. Binlerce dinleyicinin cep telefonu ışıklarıyla ortalığı aydınlattığı gecede hüzün ve duygu dolu anlar yaşandı. 24’ncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış konserinde “İrem Derici” sahne aldı. Büyükçekmece Kent Meydanı’nda sevenleriyle buluşan İrem Derici konserinin bir bölümünde, MFÖ grubunun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden üyesi, sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Özkan Uğur için sahne ışıkları kapatıldı. Özkan Uğur için hazırlanan anma videosu sahnede yayınlandı. Sanatçının “Aynada” isimli şarkısına eşlik eden binlerce dinleyicinin cep telefonu ışıklarını açmaları konser alanında hüzün dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

“Çok büyük, çok değerli bir sanatçıydı”

Sahnede Özkan Uğur’un klibini İrem Derici ile birlikte izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Özkan Uğur’un büyük bir sanatçı olduğunu ve MFÖ Grubu olarak Büyükçekmece’de de çok kez sahne aldıklarını hatırlatarak, “Özkan Uğur çok büyük ve çok değerli bir sanatçıydı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.

HABER: GİZEM ÇAKAL