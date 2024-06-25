İran'da cumhurbaşkanı adayları devlet televizyonunda yayınlanan münazaralarla karşılıklı kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Adayların gündeminde ekonomi, dış politika ve yaptırımların kaldırılması gibi konular öncelikli sırada yer alıyor.

Reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan ile ılımlı muhafazakar Mustafa Purmuhammedi, ekonomik sorunlarda yaptırımların ve dünya ile etkileşim eksikliğinin olumsuz etkilerini dile getirirken diğer muhafazakar adaylar Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi ve Ali Rıza Zakani ise ekonominin dış gelişmelere bağlı olmaması gerektiğini savunuyor.

Meclis Başkanı muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise bu üçlüden daha itidalli görüşleri savunurken Batı ile müzakerelere karşı olmadığını ve yaptırımların kaldırılmasının sağlanması için her imkanı kullanacağını söylüyor.

AA ekibi, başkent Tahran'ın en işlek noktalarında İranlılara seçimleri ve yeni seçilecek cumhurbaşkanından dış politikadaki beklentilerini sordu.

"Yaptırımlar yerine dünya ile etkileşimi sağlarsak çok daha iyi olur"

Tahran Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Alidadi Agazade, 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde İran'ın önceliğinin Rusya ve Çin gibi Doğu ülkeleri olduğunu söyledi.

Dış politikanın tek tarafa yönelik olmaması gerektiğini belirten Agazade, "Mesela Rusya'nın da ABD ile sorunları var ancak perde arkasından da olsa ticari ilişkileri bulunuyor. Nüfusun arttığı bir ortamda uluslararası ilişkiler kurmaya ihtiyaç var." dedi.

Agazade, yaptırımların kaldırılmasının önemine işaret ederek, "Yaptırımlar yerine dünya ile etkileşimi sağlarsak çok daha iyi olur. Petrol gibi fosil yakıtlar tükenecek. Turizm ve temiz enerji gibi alanlara yatırım yapılmalı. Bunlar da gerçekten uluslararası ilişkilere ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı, halkın geçimini ve mevcut ekonomik şartları iyileştirmeli"

Avukat Ali Zamani ise seçilecek cumhurbaşkanının dış politika konusunda devletin ve milletin çıkarlarını gözetmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaptırımların halka ağır yükler getirdiğine dikkati çeken Zamani, "Cumhurbaşkanı, halkın geçimini ve mevcut ekonomik şartları iyileştirmeli ve halk daha rahat yaşama imkanına sahip olmalıdır." dedi.

Zamani, bu doğrultuda İran ile Batı arasındaki nükleer müzakerelerin halkın çıkarlarının korunacağı şekilde yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

"Bir şekilde nükleer anlaşma meselesini çözmeli"

Güzellik uzmanı olduğunu belirten Fereşte Golyabi de "Gelecek cumhurbaşkanı, yaptırımların kaldırılmasını sağlamalı. Eğer yaptırımlar kaldırılırsa İran halkı daha iyi bir yaşam sürebilir. Bu yüzden bir şekilde nükleer anlaşma meselesini çözmeli." diye konuştu.

Batı ile gerilim atmosferinin ortadan kaldırılması ve İran'ın Batılı ülkelerle dost olması gerektiğini dile getiren Golyabi, "Bu sayede ülkedeki halkın, güveni ve refahı sağlanabilir. Yaptırımlar kaldırılmazsa İran milleti gerçekten bir yere varamaz." yorumunu yaptı.

"Yaptırımlar kaldırılırsa benim gibi gençlerin hayatı çok daha huzurlu olur"

Petrol mühendisi Hüseyin Rüstemi de seçilecek cumhurbaşkanının yaptırımları etkisiz bırakacak politikalar izlemesi gerektiğini dile getirdi.

Rüstemi, "Memleketimize sıkıntı veren tek taraflı ve haksız yaptırımların barışçı şekilde kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Sanat Bölümü öğrencisi Mobina Halili ise "Yaptırımlar kaldırılırsa benim gibi gençlerin hayatı çok daha huzurlu olur." ifadelerini kullandı.

İranlı öğrenci, "Yeni seçilecek cumhurbaşkanımızdan ve ülkemden tek beklentim benim geleceğimin garanti altına alınmasıdır." dedi.