Haber: Beyza Betül Cihan

İranlı down sendromlu sporcu Farzad Safavi Vardin, Malezya'da düzenlenen 2023 Para-Karate Şampiyonası'nda büyük bir finale imza attı. Vardin, 'Zihinsel Engelli Erkek' kategorisinde altın madalya kazanarak ülkesini gururlandırdı. Bu anlar tüm dünyada duygusal bir şekilde gündem oldu.

22 Temmuz 2023 tarihinde Malezya'nın Melaka sonunda geçen Para-Karate Şampiyonası'nda bir üst seviyede geçen Farzad Safavi Vardin, kendi final zaferine ulaştı. Altın madalya kazanan anlarda sporcu sadece kendisiyle değil, rakibiyle de örnek bir performans sergiledi.

Safavi'nin zaferi açıklandıktan hemen sonra, yanında duran rakibiyle ele tutuşarak zafer işareti yaptığı anlar büyük bir etki yarattı. Bu amaçla jest, sporun insanlarını birleştiren ve dayanışmayı vurgulayan yönü bir kez daha gözetlemek önüne serdi.