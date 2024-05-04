Trendyol Süper Lig'inin 35. haftasında Yılport Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarı

14. dakikada Samsunspor penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın atağında Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Meraş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor atağında Emre Kılıç'ın pasında ceza sahası içinde Raman toplu buluştu. Bu futbolcunun şutunda defansa çarparak havalanan meşin yuvarlağı Moundilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 2-0.

32. dakikada Trabzonspor farkı bire düşürdü. Bordo-mavili takımın sol taraftan kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun plasesinde yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek uzak köşeden filelere gitti: 2-1.

36. dakikada ev sahibi takım yeniden farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında Trabzonsporlu Fernandez'in kafasına çarpan top uzak köşeden ağlara gitti: 3-1.

44. dakikada Enis Bardhi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 3-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

63. dakikada Trabzonspor'un atağında Pepe'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Evren Eren Elmalı'nın orta-şut karışımı vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

74. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk kale çizgisi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.

88. dakikada Samsunspor'un ceza sahası çizgisi üzerinden kazandığı serbest atışı Holse kullandı. Danimarkalı oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmayı Samsunspor, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.