Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırlanan, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının 11'inci bölümünde Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkım sürecine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, 6 Şubat'ta 20 bina yıkıldı, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 144 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı, 181 kişi de hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerce kent genelinde ağır, orta ve az hasarlı yapıların tespit edildiğini, ilk etapta 1700 civarındaki acil yıkılması gereken binada çalışma başlattıklarını söyledi.

Acil yıkılması gereken binaların tamamının yıkılarak enkazın kaldırıldığını kaydeden Ayhan, şu bilgileri verdi:

"Ağır hasarlı binaların tespiti yapıldı, ilanlar yapıldı, ikinci itirazlar da tekrar alındı ve süreç bitti. Şu an il genelinde 8 bin 800 binanın yıkım işlemleri devam ediyor. Bütün ilçelerimizde, kaymakamlarımız koordinesinde Valiliğimizin de himayesinde şu an hummalı bir şekilde çalışmalar sürüyor. Allah'ın izniyle de 2 ay içinde ağır hasarlı binaların, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden binaları da inşallah tertemiz etmiş olacağız.

Biz biraz diğer illere nazaran depremi az hissettiğimiz için de birçok teknik eleman diğer illere yoğunlaşmıştı. Biz kendi iç dinamiklerimizle, kendi teknik kadrolarımızla, kendi ekipmanlarımızla süreci yönettik ve ilan süreçlerimizi de ona göre planladık. Diğer illere nazaran belki bir ay geride olsak da oransal olarak hakikaten iyi bir noktadayız. Bugün itibarıyla yüzde 42 seviyelerindeyiz."