PARİS (AA)

Le Parisien gazetesinin haberinde, hafta sonu İran'ın Paris Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yapılan kundaklamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 Eylül'de İran asıllı bir Fransız vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Başta kundaklamanın molotofkokteyliyle yapıldığı üzerinde durulan soruşturma kapsamında, olayın ateşe verilen araç lastiğiyle yapıldığı ortaya çıktı.

Saldırı gerçekleştikten kısa bir süre sonra arabasıyla olay yerinden kaçan şüpheli güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu şüphelinin Essonne vilayetinde yaşayan 60 yaşındaki Nicolas K.M. isimli İran asıllı bir Fransız olduğu saptandı.

10 Eylül'de evinde yapılan aramada güvenlik kamerası kayıtlarındaki aracı ve olay günü giydiği kıyafetleri bulunan Nicolas K.M. gözaltına alındı.

Lübnan menşeli Fransızca yayımlanan gazete L'Orient-Le-Jour ise dün Nicolas K.M'nin Paris'te çıktığı mahkemede kundaklamayı üstlendiğini yazdı.

Fransa saldırıyı kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, İran'ın Paris Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yapılan kundaklamayı kınadığı ve Viyana Sözleşmesi kapsamında topraklarındaki tüm diplomatik varlıkların ve personelin korumasını sağladığı belirtildi.

Olay

Fransa'da 9 Eylül'de İran'ın Paris Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünün giriş kapısı ateşe verilmişti.

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmiş ve yangın kısa sürede söndürülmüştü.

Yangında küçük çaplı hasar meydana gelirken, yaralanan olmamıştı.