Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Sistan-Beluçistan Valiliği gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "Rask'ta polis merkezine düzenlenen terör saldırısında 11 kişi şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

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Ayrıca polislerle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada çok sayıda saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, saldırıyı ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde varlık gösteren, "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA