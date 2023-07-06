Yüksek dağlara kurulu Hirkani Ormanları’nın eteğinden başlayıp Hazar Denizi’nin kıyılarına kadar uzanan geniş ovada çiftçilik yapan bölge halkı, buğday, arpa ve patates hasadının tamamlanmasının ardından tarlalarını ikinci hasat için hazırlamanın telaşını yaşıyor.

Uzun süre dibinin sulu olası gereken çeltiğin ekiminden önce ovadaki tarlalarını düz hale getiren çiftçiler oluşturdukları havuz benzeri alanları suyla dolduruyor.

Daha önce başka alanda yetiştirilmiş çeltik fidelerini zemini çamur haline gelen tarlalara taşıyan erkekler geri hizmetleri yaparken kadınlar hummalı bir çalışmayla ekimi gerçekleştiriyor.

Gün doğumundan önce çeltik tarlalarına gelen kadınlar öğleyin güneş ışınları dik açıyla düşene kadar tane tane çeltik fidesi ekiyor.

Dinlenme vakitleri dışında günün bu döneminin neredeyse tamamını suyun içinde iki büklüm geçiren kadınlar zahmetli olmasına rağmen çalışarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Çiftçiler ikinci ürünü ekebildikleri için kendilerini şanslı görüyor

Patates hasadının ardından tarlasına çeltik ektiren Ali Rıza Seferi, yaptığı açıklamada, ülkedeki kuraklığa rağmen ikinci ürünü ekebildikleri için şanslı olduklarını söyledi.

İran'ın kuraklık ve su kıtlığıyla mücadele ettiğini, bazı bölgelerde deniz suyunun arıtılarak kullanıldığını ifade eden Seferi, Gürgan'da su sorunu yaşamadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Seferi, patateste verimin iyi olduğunu ancak fiyatın yüzlerini güldürmediğini, dolayısıyla umutlarını çeltiğe bağladıklarını belirtti.

Tarlanın zeminini günler süren çalışmayla çeltik ekimine müsait hale getirdiklerini söyleyen Seferi, "İlk üründen sonra 90 gün sürecek ikinci ürün için emek vermeye devam edeceğiz. Umudumuz pirinç fiyatlarının iyi bir seviyede olması." dedi.

Kadınlar hem tarlada hem evde çalışıyor

Tarlada çalışan kadın işçilerden Fatma Muhammedizade ise erkeklerin şu an ilk ürünün hasadını almakla meşgul olduklarını, zaman geçmeden çeltik ekiminin gerçekleşmesi için kadınların da ekim işiyle uğraştığını söyledi.

Muhammedizade, "Tarlalarda çalışarak hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de halkın sofrasına gidebilecek ürün yetiştirilmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

İşlerinin zahmetli olduğunu dile getiren Muhammedizade, "Güneş doğmadan tarlaya geliyoruz. Öğle saatlerine kadar ekim yapıp daha sonra evimize gidiyoruz. Bu işin yanında ev işleri de var tabii. Eve gidip biraz dinlendikten sonra o işleri de yapıyoruz." dedi.

Muhammedizade, hayat koşullarının zor olduğunu bu nedenle hem iş gücü hem de gelir anlamında kadınların desteğinin şart olduğunu sözlerine ekledi.

AA