Tunceli

İstanbul'da uzun yıllar çalıştıktan sonra özel bir şirketten emekli olan 52 yaşındaki Al, geçen yıl memleketi Tunceli'ye yerleşti.

Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Al, ilçede yaşayan kadınlara geleneksel el dokumacılığını öğretmek için proje hazırladı.

Proje kapsamında İstanbul'dan dokuma tezgahı ve ip temin eden kadın girişimci, Ovacık Doğal Ürünleri Kooperatifinin de desteğiyle atölye kurdu.

Al, haftanın 5 günü atölyesinde yöredeki ev kadınlarına halı ve kilim dokumacılığı alanında ücretsiz kurs vermeye başladı.

Eğitimler sayesinde el becerilerini geliştiren kursiyerler, dokudukları halıları 20-25 bin, kilimleri de 3-5 bin liradan satıyor.

"Halı, kilim ve panolar yaptık"

Kadın girişimci Gülfiraz Al, yaklaşık 6 ay önce Ovacık'ta geleneksel el dokuma atölyesi açtığını söyledi.

4 kadınla çalışma yürüttüklerini belirten Al, "Bu süre boyunca 4-5 tane üç metrekarelik halı, kilim ve panolar yaptık. Haftanın 5 günü arkadaşlarla beraberiz, sabah saat 8'den akşam 5'e kadar çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda yöredeki göçerlere ait koyunların yünlerini değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Kök boya kullanarak kendi 'Şavak' halılarımızı tekrar gün yüzüne çıkaracağız." dedi.

Kursiyer Ayfer Yılmaz da ilçede açılan atölye sayesinde geleneksel el dokumacılığını öğrendiğini anlattı.

Atölyede kaliteli vakit geçirdiğini ifade eden Yılmaz, "Burada yeni arkadaşlarla tanışarak ortak çalışmanın ne demek olduğunu daha iyi kavradık. Hep beraber yeni şeyler yapmanın planını yapıyoruz. Halı ve kilimin yanı sıra küçük panolar üretiyoruz. Gelecekte atölyeyi daha da büyütüp kadın arkadaşlarımızın sayısını arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

AA