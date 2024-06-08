Reform Cephesi Başkanı Azer Mensuri, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, reformist kanadın seçimlere aktif katılım sağlayacağını ve bu kapsamda tüm illerde seçim koordinasyon merkezlerinin faaliyete geçeceğini söyledi.

Seçimlerde aday adaylarını değerlendiren Anayasayı Koruyucular Konseyinin kararlarıyla önceki seçimlerde reformist kanadın gösterdiği adayların büyük çoğunluğunun veto edildiğini hatırlatan Mensuri, destekleyecekleri adayları ilan ettiklerini ve Konseyin kararını beklediklerini ifade etti.

Ilımlı muhafazakar kimliğiyle bilinen eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin reformistlerin desteğini alabileceği değerlendirmelerine işaret eden Mensuri, "2013 ve 2017 seçimlerinde minimum koşullarla maksimum katılımı sağlamaya çalıştık ancak bu iki dönemin tecrübesi bizi vekil adaylarını desteklememiz gerektiği sonucuna götürdü." diye konuştu.

Laricani ile de herhangi bir görüşme yapmadıklarını aktaran Mensuri, "Seçimlere katılabilmemizin tek şartı kendi adayımızın olmasıdır." dedi.

Reformistler, 2013 ve 2017 seçimlerinde ılımlı muhafazakar eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi desteklemişti.

İran'da reformist kanat, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan veya eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'den birini destekleyeceğini duyurmuştu.

Nihai aday listesini Anayasayı Koruyucular Konseyi açıklayacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Bu kapsamda 46'sı muhafazakar, 16'sı bağımsız, 13'ü reformist, 3'ü ılımlı muhafazakar ve 2'si de Bahar Hareketi (Ahmedinejad grubu) olmak üzere 80 isim adaylık başvurusu yapmıştı.

Adaylık başvurusu yapanların seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına daha önce birçok önemli ismi veto eden Anayasayı Koruyucular Konseyi karar verecek.

Konseyin, 11 Haziran'da seçime katılacak isimleri açıklamasının ardından adayların kampanya süreci başlayacak.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında en dikkati çeken isimler eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Meclis Başkanı Kalibaf, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri olmuştu.

Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan ile eski Yol ve Şehircilik Bakanı Ahundi de adaylık başvurusunda bulunmuştu.