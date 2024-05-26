Tahran

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, cumhurbaşkanı seçiminde adaylık başvurusu yapacağını açıklayan ilk isim Pezeşkiyan oldu.

Reformist kanadın önde gelen isimlerinden Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzerine 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılan 14. dönem cumhurbaşkanı seçimine adaylığa hazır olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, adaylık başvurusunda bulunma amacına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İran'la ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde halkın sandıklara küstüğü yönünde bir izlenim var. Benim seçimlere katılma niyetim halkın sandıklara katılımını artırmak."

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yapan Pezeşkiyan'ın, 2021'deki cumhurbaşkanı seçiminde, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından alınan kararla seçimler 28 Haziran'da yapılacak

Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran’da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.