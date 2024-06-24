Tahran'daki Parsian Azadi Hotel'de düzenlenen AİD, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Forumun dönem başkanı İran'ın Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, programın açılışında geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in mesajını okudu.

Muhbir'in mesajında, "Asya'ya bakmak her zaman İran'ın odak noktası olmuştur. Asya kıtası ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmak dış politikamızda da özel ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir." ifadelerine yer verildi.