İran Özgürlük Hareketi'nin Telegram hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

"Baskıcı yönetim karşısında halkın özgürlük adına bedeller ödediği" ifade edilen açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin baskıların azaltılması için bir fırsat olabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından bazı reformist siyasetçilerin adaylıklarının reddedilmesine tepki gösterilirken, "sistemin antidemokratik uygulamalarına itiraz" olarak Pezeşkiyan'ın destekleneceği duyuruldu.

İran Özgürlük Hareketi, 1 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerde, AKK'nin reformist adaylardan birçoğunu elemesi nedeniyle sandığa gitmeyerek seçimleri protesto etmişti.

- İran Özgürlük Hareketi

İran'da petrolü millileştirme hareketinin öncüsü eski Başbakan Muhammed Musaddık'ın ekolünden gelen "İran Özgürlük Hareketi", 1961 yılında Mehdi Bazergan, Yedullah Sehabi ve Ayetullah Mahmud Talagani tarafından kuruldu.

İran devrimi sonrası (1979) geçici hükümetin başına getirilen eski Başbakan Bazergan ile devrim lideri Ayetullah Humeyni arasında siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Çeşitli nedenlerle birkaç kez Humeyni'ye istifasını sunan Bazergan, ABD Büyükelçiliğinin işgaline tepki göstermesi sonrası görevinden ayrıldı. Böylece İran Özgürlük Hareketi'nin yönetimdeki etkisi giderek azaldı.

"Ahlaki ve İslami değerleri kazanmak", "diktatörlükle mücadele", "İslam ve İranlı kimliği" ilkeleriyle yola çıkan hareketin başkanlığını Muhammed Tevassuli yürütüyor.