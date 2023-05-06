İRAN- İran’da 2018’deki askeri geçit törenine saldırı düzenleyerek 25 kişinin ölümüne, 270’den fazla kişinin yaralanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ölüm cezasına mahkum olan İran-İsveç çifte vatandaşı Habib Chaab, bugün idam edildi.

Chaab’ın idamı sonrası açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström olayı üzüntüyle karşıladığını belirterek, cezasına çarptırıldığından beri İsveç hükümeti konuyu İranlı temsilcilerle üst düzeyde görüştü ve cezanın infaz edilmemesini talep etti. İran'a başvurmuş ve ben bizzat konuyu İran Dışişleri Bakanına iletmiştim” açıklamasını yaptı.

HABR: TAYYİP SALİH YILMAZ