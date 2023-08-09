Süleymaniye

Süleymaniye Mayın İşleri Genel Müdürlüğüne göre, IKBY’de 7 milyon mayın olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının büyük kısmı Süleymaniye topraklarında bulunuyor.

IKBY Mayın İşleri Genel Başkanlığı verilerine göre ise 1991’den bu yana, yaklaşık 13 bin 500 sivil, mayın ve patlayıcılardan dolayı hayatını kaybetti veya sakat kaldı.

IKBY’nin engebeli coğrafyası mayın temizleme işini zorlaştırıyor

Süleymaniye Mayın İşleri Müdürü Muhsin Şeyh Abdulkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayın temizlemenin zorlu bir iş olduğunu ve ölümle burun buruna çalıştıklarını söyledi.

IKBY’nin engebeli coğrafyasının bu işi daha da zorlaştırdığını belirten Abdulkerim, “Çok sayıda mayın tarlasını temizledik ancak yağışlarda oluşan sel ve taşmalar nedeniyle diğer yerdeki mayınlar temizlenen yere sürüklenebiliyor. Bu işimizi zorlaştıran diğer bir faktör.” diye konuştu.

Abdulkerim, İran-Irak savaşından kalma birçok farklı patlayıcı madde bulduklarına işaret ederek, bu tehlikeden en çok sivillerin zarar gördüğünü dile getirdi.

Iraklı yetkili, “DEAŞ’ın saldırısı sonrasında bu temizleme çalışmalarımız sekteye uğramıştı. Ekiplerimizin çoğu çatışma bölgelerinde görevlendirilmişti. DEAŞ’ın kullandığı farklı bir tuzaklama sisteminden dolayı kayıplar verdik.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta bulunan Mayın Danışma Grubu Müdürü Jack Sary de ülkede 250 kilometrekarelik alanın mayınlarla kaplı olduğu ve patlayıcı maddelerin hala tehlike saçtığını vurgulayarak, bununla ilgili çalışan kurumların halkı sürekli uyardığını hatırlattı.

AA