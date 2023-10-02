İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, Irak’taki rejim karşıtı silahlı grupların son durumu hakkında bilgi verdi.

Kenani, "güvenlik anlaşması" çerçevesinde Irak’taki İran rejimi karşıtı silahlı grupların silahsızlandırılması ve belirlenen kamplara tahliyesi için verilen sürenin 19 Eylül'de sona erdiğini hatırlatarak "anlaşmanın bir kısmının tamamlandığını" kaydetti.

Iraklı yetkililerin İran’dan Irak’a giden gözlemci ekip ile işbirliği yaptığını ifade eden Kenani, Bağdat ve Erbil'deki yetkililerin, anlaşmayı uygulamada sorumluluk duyduklarını, söz konusu bölgelerin önemli bir bölümünün boşaltılarak bu grupların Irak topraklarının derinliklerine taşındığını kendilerine ilettiklerini aktardı.

Kenani, güvenlik anlaşmasının uygulanma boyutuna ilişkin ayrıntılı bir değerlendirmenin İranlı gözlemci ekibin sunacağı rapor çerçevesinde resmi makamlara iletileceğini söyledi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan’ın Tahran ziyareti

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan’ın Tahran ziyaretine dair ise Kenani, bu ziyareti "İran'ın Ermenistan ile ikili konulardaki temas ve görüşmelerinin bir parçası" şeklinde niteledi.

Kenani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda dün Ermeni yetkili ile Sayın (İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber) Ahmediyan arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

Güney Kafkasya'daki son gelişmelerin ele alındığı bu görüşmelerde Ermeni konuk, bölgedeki son durum ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere yönelik bilgi verdi."

Kenani, Grigoryan’ın bugün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geleceğini, Kafkasya'daki gelişmelerin İran açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

AA