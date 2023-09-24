Tesnim Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, New York'a Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdullahiyan, ABD ile gerçekleştirilen tutuklu takası ve sonrasında Güney Kore'de bloke edilen İran'ın varlıklarının serbest bırakılması konusuna işaret ederek, "ABD ile mesaj alışverişi devam ediyor. Umman Sultanı'nın planı hâlâ masada. Diğer taraflar, Umman girişimi çerçevesinde bir araya gelir ve KOEP'teki taahhütlerine geri dönerlerse biz de nükleer anlaşmaya dönme konusunda ciddiyiz." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) eleştiren Abdullahiyan, "Kurum, teknik çerçevede çalıştığında işler doğru yönde ilerliyor. Ama birileri, UAEA'nın profesyonel işleri yerine, kendi siyasi görüşlerini tercih etmeye başladığında işler ters gider." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin atom bombası yapma hedefinin olmadığı iddiasını yineleyen İranlı Bakan, Ukrayna'daki krize ilişkin ise "Biz Ukrayna dahil ülkelerin toprak bütünlüğüne bağlıyız ve savaşı bir çözüm olarak görmüyoruz." şeklinde konuştu.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

AA