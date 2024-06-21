6 cumhurbaşkanı adayının katıldığı münazaralar, devlet televizyonunda canlı yayınlandı.

Yaklaşık 4 saat süren münazaralarda adaylar, ekonomi, sübvansiyonlar, sağlık sistemi ve yoksullukla mücadele konularını tartıştı.

Muhafazakar aday Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa değinerek, "Dördüncü acil planımız, ülkenin doğu sınırına duvar örülmesini öngörüyor. Bugün yabancı uyrukluların izinsiz ülkeye girişi, uyuşturucu ve istihdam gibi tüm ciddi sosyal zararların kökleri ülkenin doğusuna dayanıyor." diye konuştu.

Rerformist aday Pezeşkiyan, ülkede "etnik ayrımcılık" olduğunu dile getirerek, "adalet" vurgusunda bulundu.