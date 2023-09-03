Bağdat

KYB'den Kerkük’te yaşananlara dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kerkük’te parti binaları ve kentteki siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı çıktığı savunulan olayların çatışmaya dönüşerek, vatandaşların yaralanması ve ölmesine neden olduğu ifade edildi.

Irak hükümetiyle irtibat halinde olunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kerkük’teki partiler arasında diyalog kurulsaydı parti binası (KDP) meselesi büyük sorun olmayabilirdi. Başbakanın, doğrudan olaya müdahale edip kentteki yerel hükümet, güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi ile koordinasyon içinde bu sorunu kökünden çözmesinin zamanı geldi."

Kerkük'te KDP destekçileri kapatılan Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenlemişti.

Kentte yaşanan protestoların ardından çıkan olaylarda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Yaşananların ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak Başbakanı Sudani de Kerkük'te olay çıkaranlara karşı operasyon talimatı vermişti.

Karargahın KDP'ye verilme kararına tepkilerin sürdüğü Kerkük'te karşı gösteriler düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor.

Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor.

Öte yandan Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenledi.

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

Protestocular, binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun da açılmasını istiyor.

AA