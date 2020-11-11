Koray KAMACI

Geçen ay Irak’ta önemli bir toplantı oldu. Toplantının mahiyeti ve katılanlardan dolayı, bizleri yakından ilgilendiren bir toplantı olduğu gerçeği de ortaya çıkmaktadır. Fransız İstihbaratı, PKK’nın üst düzey yöneticileri ve Ortadoğu’da İsrail’in Truva atı olan Muhammed Dahlan’a bağlı kişiler bu toplantıda yer almıştır. Toplantı’nın ana gündem maddesi ise Türkiye…

Türkiye özellikle son dönemde bölgedeki etkinliğini arttıran pek çok önemli hamle yapmıştır. Bu hamleleri ise başta Emperyalist güçler olmak üzere, bölgede şeytani çıkarları olanları bir hayli rahatsız etmiştir. Fransa ile de son zamanlarda Doğu Akdeniz dahil olmak üzere pek çok konuda karşı karşıya gelindi. Bu da bölgedeki Fransız istihbaratını harekete geçirdi ve PKK’ya yeniden daha güçlü destek olma adına da önemli toplantılar yapıldı. Bu toplantıların da en büyüğü geçen gün yapılan ve Muhammed Dahlan gibi bölgenin en önemli adamının da temsilcilerinin katıldığı toplantı oldu. Muhammed Dahlan Türkiye’yi bölgede direk düşman olarak gören, 15 Temmuz darbe girişimin de Finans kaynaklarının başında geliyordu. Dahlan Körfez ülkelerini de Türkiye’ye karşı kışkırtan isimlerin başında gelmektedir. Türkiye 3 ay önce Dahlan hakkında kırmızı bülten talebinde dahi bulundu ama İnterpol tarafından bu talep reddedildi. Ayrıca Ortadoğu’da Kasım Süleymani suikastında bile Dahlan’ın parmağı vardır. Nitekim Süleymani öldürüldükten sonra, Ortadoğu’da Dahlan daha da güçlendi ve pek çok yerde söz sahibi olmaya başladı. Arkasındaki en büyük destekçisi ise İsrail… Dahlan hakkında daha pek çok önemli husus var lakin bunu daha önce Dahlan hakkında yazdığım yazılarda belirtmiştim. Böylesine önemli bir isme bağlı kişilerin de bu toplantıya katılması, toplantıyı çok daha önemli bir hale getirmektedir. Dolayısı ile Muhammed Dahlan hakkında uzun bir süredir araştırma yaptığım ve kendisini yakinen takip ettiğim için de bu toplantı bilgilerine ulaştım. Görünüşe göre yakın dönemde Türkiye üzerine daha sert müdahaleler planlanıyor ve bunun için de bölgede irili ufaklı müttefiklik ilişkisi kurulmaya çalışılıyor.

Bizler içeride her daim güçlü ve birlik içinde olmalıyız. Türkiye pek çok cendereden çıktı ama bu sefer Türkiye üzerine büyük bir oyun kuruluyor ve Türkiye her defasından daha çok tehdit ile karşı karşıyadır. Yakın gelecekte Türkiye’nin Avrasya bloğuna daha fazla kayacağını düşünüyorum. Bunu bilen Atlantik bloğunun küresel güç odakları da Türkiye’yi daha fazla güçsüzleştirerek, içeride bir kaos ile yeniden Nato ve Atlantik bloğuna boyun eğmesini istiyorlar. Ben özellikle de yeni ABD başkanı seçilen Joe Biden’ın bu konuda Türkiye’ye baskı uygulayacak olmasını da şu şekilde yorumluyorum; Türkiye’ye bu yönde yapılacak baskının, Türkiye’yi daha fazla Avrasya’ya Asya’ya yakınlaştırması da önemli diye düşünüyorum…

Ve Son Söz: “Türkiye gelecek yakın dönemde daha da keskin ve net kararlar ile Avrasya’nın parlayan yıldızı olacaktır’’