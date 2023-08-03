Bağdat

Irak'ta hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu yaz günlerinde uzun saatler süren elektrik kesintileri halkı zor durumda bırakıyor.

Bazı Iraklılar mahalle jeneratörlerinden belli bir ücret karşılığında elektrik hizmeti alıyor. Ancak bu jeneratörlerin çoğu da yakıt sorunu nedeniyle uzun süreli elektrik sağlayamıyor.

Bağdat'ta insan yoğunluğunun fazla olduğu Sinek ve Alavi bölgelerindeki esnaf, kavurucu sıcağın zirve yaptığı öğle saatlerinde yol kenarlarına yerleştirdiği "su püskürtmeli" vantilatörler ile vatandaşlara ücretsiz serinleme hizmeti veriyor.

Yoldan geçenler yakıcı güneşin etkisinden bir anlık da olsa kurtulmak için kendilerini bu vantilatörlerin önüne atıyor. Su püskürtmeli vantilatörlerin önünde biraz uzun kalanlar ıslanmayı da dert etmiyor.

"İnsanlığa büyük hizmet"

Sokakta bu şekilde serinlemeye çalışan Iraklılardan Ali Kerim, uzun elektrik kesintilerinden yakındı.

Kerim, "14 saat boyunca elektriksiz kaldık, üzerimdeki tişört ter içinde. Yakıcı güneşten dolayı yol kenarına kurulan vantilatörlerin önünde serinliyorum." dedi.

Bağdatlı Muhammed Nazar da özellikle yaz aylarındaki elektrik sorununun kronik bir hal aldığını ve çözüm için hükümete güvenmediklerini söyledi.

Nazar, "Her gün buradan geçerken birkaç dakika serinliyorum. Yol kenarlarında bulunan ücretsiz su sıkan vantilatörler insanlığa büyük hizmettir. Vergi dairesinden çıktım hızlıca buraya geldim ve serinledim. Burası istirahat noktası gibi; biraz serinleyip dinleniyorum sonra yoluma devam ediyorum." diye konuştu.

Söz konusu vantilatörlerin bayiliğini yapan Muhammed Salah ise şunları söyledi:

"Bunun ticaretini yaptığımız kadar insani boyutunu da düşünüyoruz. Su sıkan vantilatörlerde 50 dereceyi geçen mevsimsel sıcaklıklardan etkilenen yol geçenler serinliyor."

AA