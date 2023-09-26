Sudani, "The National" gazetesine verdiği röportajda bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Irak'taki İran rejimi karşıtı grupların durumuyla ilgili soru üzerine Sudani, "Irak topraklarını başka ülkelere saldırı yeri olarak kullanılmasını kabul etmeyiz; bu anayasal sorumluluğumuzdur. İranlı Kürt muhaliflerin kamplarını boşalttık. Irak Kürdistanı'ndaki sınırı Irak güçleri gözetliyor." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin komşularıyla sorunlarını diplomasi yoluyla çözdüğünü ifade eden Sudani, "Biz, şiddeti de şiddetle tehdit edilmeyi de reddediyoruz. Yanıt verme gücümüz var ancak diplomasiyi tercih ediyoruz." diye konuştu.

İran ile Irak arasındaki güvenlik anlaşması

İran, mart ayında Bağdat ile imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İKDP, Komele, PAK ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da aralarında olduğu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından belirlenen kamplara taşınmasını ve silahsızlandırılmasını istiyordu.

Irak yönetimi, 19 Eylül'de İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Bağdat ile varılan güvenlik anlaşmasının tam olarak yerine getirilmesi için birkaç gün daha bekleyeceklerini söylemişti.

Bakıri, "Anlaşma kapsamında terör gruplarının tamamen silahsızlandırılması gerekiyordu fakat 6 aylık mühletin ardından bunlar yalnızca İran sınırlarından uzaklaştırıldılar." diye konuşmuştu.

AA

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.