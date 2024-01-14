Haber: Mert Osman Erman

Bu, buradaki seçmenlerin alışık olduğu bir pozisyon - devletleri 50 yıldan fazla bir süredir başkanlık için adaylarını seçen ilk devlet olmuştur.

Demokratlar bu yıl programlarını değiştirirken, Iowa Cumartesi günkü yerel seçimler, Cumhuriyetçiler için 2024 yarışına startı verme ve tercih ettikleri adaylarına kritik bir momentum sağlama fırsatı sunuyor.

Bu hafta sonu, politik saldırı reklamları bar ve restoranların TV ekranlarında neredeyse sürekli olarak oynarken, kampanya posterleri karla kaplı bahçelerde ve sisli pencerelerde gözlemlenebiliyordu.

Düzmece karakışın vurduğu Madison County'nin güneyinde yer alan Joe Van Ginkel, buz gibi bir sabah üzerine kar kürüyordu ve Iowa Cumhuriyetçi Partisi'nin il başkanıdır. Van Ginkel, birçok yerel parti yetkilisi gibi Trump'ı destekliyor.

Anketler, eski BM Büyükelçisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'in ikinci sırada başa baş yürüdüğünü gösteriyor, ancak yarışın final anketi, Haley'in DeSantis'in biraz önünde olduğunu, sırasıyla %20'ye karşı %16'ya sahip olduğunu gösterdi.

Des Moines Register/NBC News/MediaCom anketine göre, olası Cumhuriyetçi seçmenlerin %48'i için Trump ilk tercihti.

Van Ginkel, "Onu destekleyen çoğu insanla konuştuğum için Trump'ın kazanacağından eminim," dedi ve eski başkanın katılmadığı çoğu Cumhuriyetçi tartışmasını izlediğini, ancak "hiçbirinin" kendisini etkilemediğini ekledi.

Ancak eşi, bazı şeyleri sevmediği için Haley'e oy vermeyi planlıyor.

Waukee'den 69 yaşındaki ömür boyu Cumhuriyetçi Wayne Fry, Trump'a kesinlikle oy vereceğini ve onu "hayatımın en iyi başkanı" olarak tanımladığını söyledi.

"İnsanlar genellikle bir şey söyler ve sonra bunu göremezsiniz," dedi. "Bu adam dedi ve çoğunu yaptı. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama yaptı. Bunu bilmek istiyorum."

Devam etti: "Şimdi Washington'da tam tersine sahibiz ve bu kesinlikle kabul edilemez."

Kamyonculuk sektöründe çalışan ve Trump'ı destekleyen Mike Williams, eski başkanın "çok bagajı olduğunu" kabul etti, ona karşı açılan bir dizi dava hakkında konuşurken. Ancak Fry gibi, seçilirse eski başkanın sorunları çözeceğine inandığını söyledi.

"Ekonomi, sınır, her şey. Şu anda işler kötü," dedi ve yarışın bir ezici galibiyet olacağını düşündüğünü ekledi. "Trump, bence 30 puan veya daha fazla kazanacak."

Birçok diğer katılımcı da Trump'ı destekleyeceklerini söyledi ve hatta kimseye karşı daha az emin olanlar bile başka bir Cumhuriyetçi adayın zafer kazanmasını zor gördüklerini söyledi.

West Des Moines'teki bir bara sahip olan Bryan Moon, hala kararını verdiğini söyledi.

"Tüm adaylarımızı beğeniyorum," dedi. "Eğer sadece bir süper aday yapabilseydik, birinden biraz alabilir ve diğerinden biraz alabilirsem, mutlu olurdum. Ancak işte bu şekilde çalışmıyor."

Neden Trump'ın devlet içinde güçlü bir şekilde anket yapmasının nedenini sorduğunda, "Bir milyarder olmasına rağmen, gerçekten günlük bir adam. Dışarı çıkmayı seviyor, etkileşimli, öz eleştiri yapıyor ve bunun Iowa'daki insanlarla bağlantı kurmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum," dedi.

DeSantis ve Haley gibi diğer adayları destekleyenler genellikle yeni bir şey istediklerini ifade etti. Birçoğu ton değişikliği veya uzun bir dönemde Trump'ın başlıklardan hiç uzaklaşmadığı bir taze başlangıç istediklerini söyledi.

Dallas County merkezli, 34 yaşındaki ömür boyu Cumhuriyetçi Ronald Forsell, Haley'nin Cumhuriyetçi Parti için sıfırlama düğmesine basma şansı sunduğunu söyledi.

"Bu tür bir dönemin, birinin tweet attığı veya şikayet ettiği dönemin dışına çıkmamız gerekiyor," dedi.

"Son altı, sekiz yıldır bir krizden diğerine geçiyor gibi hissediyoruz ve sadece konular hakkında gerçekten somut tartışmalar yapma fırsatı sunabilecek bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

"Onun, son iki yılda sadece soğuyan Cumhuriyetçi Parti'ye geri birçok insanı getirebileceğini düşünüyorum."