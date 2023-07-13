Inveo Yatırım Holding’in iştiraki olan Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.’de üst düzey atama gerçekleşti. Kuruluşundan bu yana Inveo Portföy Genel Müdürü olan Halim Çun, 15 yıldır sürdürdüğü görevini sektörün saygın ismi Kubilay Özalp’e devretti. Genel Müdürlük bayrağını devreden Halim Çun, görevine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam edecek.

Yeni dönemde Inveo Portföy; rekabetçi getiri performansı, inovasyon ve dijital dönüşümü kapsayan bir liderlik yolculuğunu hedefleyecek.

Geçtiğimiz yıl varlık büyüklüğünü %384 artırarak 5,8 Milyar TL’ye ulaştıran ve ihraç ettiği yatırım fonu sayısını iki katına çıkaran Inveo Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir, üst düzey atamaya ve sektöre ilişkin yaptığı açıklamada, “Halim Çun ve Kubilay Özalp’e görevlerinde başarılar diliyorum. Sayın Çun katkılarını sürdürürken, Sayın Özalp’in katılımıyla güçlenen kadromuzu yenilikçi hedeflerimiz doğrultusunda zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurum olarak tematik fon pazarında gerçekleştirdiğimiz atılımları, yeni nesil gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarımızla sürdüreceğiz.” dedi.

Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Onur Topaç, “Halim Çun ve Kubilay Özalp’e en iyi dileklerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde güçlü ekosistemimizin yarattığı sinerjiyle, yatırım fonları dikeyinde dijitalleşmeye yönelik açılımlara devam edeceğiz.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ