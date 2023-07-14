nvamed, endovasküler embolizasyon prosedürleri için özel olarak tasarlanan ileri düzey bir tıbbi cihaz geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anevrizmalar ve arteriyovenöz malformasyonlar (AVM), vasküler sistemde ortaya çıkabilen anormallikler arasında yer alıyor.

Anevrizmalar, arterlerin duvarlarında meydana gelen zayıflıklardan kaynaklanırken, bu zayıflıklar, arterin genişleyerek baloncuk şeklini almasına ve zamanla büyümesine yol açabiliyor. Beyin, aort veya diğer büyük arterler gibi bölgelerde sıklıkla görülüyor.

Anevrizmalar büyüdükçe arter duvarının zayıf noktasından çatlayabiliyor ve ani iç kanama oluşturabiliyor. Bu durum beyin felci, kanama, hatta ölüm riski taşıyor.

Travma veya başka nedenlere bağlı oluşan AVM'ler, yavaş bir şekilde sızma şeklinde kanamalara ve bu damarların beslediği organlarda yetersiz kan akışına sebep olabiliyor. Öte yandan, tümöral bir oluşum varsa, aşırı damarlanma sonucunda bu tümörler aşırı beslenerek hızla büyüyebiliyor.

Bu tür damar anormallikleri genellikle embolizasyon veya cerrahi müdahale gerektiren tedavi yöntemlerini gerektirebiliyor. Son yıllarda popüler hale gelmiş bir tedavi yöntemi olan embolizasyon, anevrizma içine bir tıkanıklık maddesi yerleştirerek kan akışını engellemeyi amaçlıyor. Bazen, hedeflenen damarda kan akışını durdurmak için pıhtı oluşumunu artıran ajanlar da kullanılabiliyor.

Bazı durumlarda, mekanik vasküler tıkaçlar önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Ancak, karmaşık yapıdaki damarlar için basit mekanik tıkaçlar yerine, son yıllarda kafes tasarımlı ve esnek özelliklere sahip tıkaçlar tercih ediliyor. Bu tıkaçlar, damar yapısına hızla uyum sağlayabilme özellikleriyle vasküler tedavinin başarı oranını önemli ölçüde artırıyor.

Bu alandaki ihtiyaçtan yola çıkan Invamed, AR-GE laboratuvarlarında geliştirdiği 'MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı' ismi verilen cihazın üretimini endi kampüsünde gerçekleştirdi. Cihaz, karmaşık anatomik yapıya sahip damarlarda sorunsuz ve hassas bir şekilde hareket etmeyi amaçlıyor.

- MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı, kan damarlarının tıkanmasını sağlıyor

MultiBEAM Embolizasyon Tıkacı, anevrizmalar veya arteriyovenöz malformasyonlar gibi vasküler anormalliklerin tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor ve kan damarlarının tıkanmasını sağlıyor. Cihaz, tedavi bölgesine yerleştirildiğinde, hedeflenen kan damarındaki kan akışını engelleyerek mekanik bir engel oluşturuyor.

Kendiliğinden genişleyebilen bir tasarıma sahip cihaz; esnekliğini, dayanıklılığını ve şekil hafızasını kullanarak damarın konturlarına uyum sağlıyor ve aynı zamanda tıkayıcı özelliklerini koruyor. Damarlarda hedef bölgeye kolaylıkla yerleştirilebiliyor.

Birçok avantaj sunan cihaz, sorunsuz navigasyon yeteneği, doktorların karmaşık damar yapısında kolaylıkla hareket etmelerini sağlıyor ve damar hasarının riskini azaltıyor. Hassas yerleştirme, etkili bir tedavi ve hedefe yönelik tıkanıklığı garanti ediyor. Cihazın esnekliği ve uyum sağlama yeteneği, hasta konforunu artırıyor ve işlem sonuçlarını iyileştiriyor.

AA